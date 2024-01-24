حجازي يوجه رسالة للطلاب والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي التعليم 2024

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، الطلاب والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي التعليم 2024.

قال حجازي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "أتوجه لأبنائى الطلاب بخالص الأمنيات بمزيد من التفوق والنجاح، ولزملائي المعلمين بخالص التقدير والاعتزاز لما يبذلوه من جهود عظيمة فى بناء أجيال المستقبل التي نضع على عاتقها الحلم والأمل والنهوض بالأمة".

وأضاف: "بمناسبة هذا اليوم نسعى بكل ما لدينا من جهود، فى ظل الجمهورية الجديدة، لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها بالشراكة والتعاون الوثيق مع جميع الجهات ذات الصلة من وزارات وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية لضمان توفير تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030"، فالتعليم حق من حقوق الإنسان والاستثمار فى البشر من أهم مقومات المجتمع الناجح المتقدم.

وأكد أن الوزارة تعمل على عدة محاور ترتكز على توفير تعليم منتج للمعرفة للطلاب يواكب التطورات العالمية وتمكين المعلمين من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والقيم والمواقف والمهارات والسلوكيات ليواكبوا التطوير المنشود، مردفا: "شعارنا (التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل)".