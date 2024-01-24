الإمارات: «قمة الحكومات» تطلق مسحا عالميا للوزراء ودورة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أعلنت القمة العالمية للحكومات، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق المسح العالمي للوزراء، والهادف إلى استطلاع آرائهم حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم.

وقالت مؤسسة القمة في بيان اليوم الأربعاء: يستهدف المسح العالمي للوزراء، استطلاع آراء الوزراء حول عدد من القضايا الدولية، بهدف تكوين رؤية عالمية للتحديات التي تواجه المجتمعات، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، وزيادة الوعي بهذه القضايا وتحفيز الجهود للتغلب عليها، وفهم أفضل لها، الأمر الذي يساعد على تحديد الأولويات المشتركة.

ويسعى المسح إلى ترسيخ التعاون بين الدول، وفتح قناة من التواصل بين الوزراء من مختلف البلدان لتبادل الأفكار حول القضايا العالمية، وبما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر شمولاً وفعالية، حيث تساعد نتائج المسح في تحديد أولويات التنمية والتي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، الأمر الذي يجعل من المسح أداة قيمة تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية.

وتحتفي جائزة أفضل وزير في العالم، بالإنجازات البارزة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.

وتركز معايير الجائزة هذا العام على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتطوير والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات، وتظهر التميز في المرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار، وقدرات الاستشراف المستقبلي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الحوكمة والشفافية لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وتبرز جائزة أفضل وزير في العالم، الجهود الاستثنائية التي يقدمها وزراء حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي داخل دولهم، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. كما تحتفي بالجهود المبذولة من قبل الوزراء المرشحين لإلهام غيرهم من المسؤولين ومقدمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة.

وقالت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالإمارات، نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: تسلط جائزة أفضل وزير في العالم الضوء على نماذج حكومية متميزة بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية ملهمة قادت مشاريع ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ونقلت العمل الحكومي في بلدانها الى آفاق رحبة من التميز.

ودعت الرومي، الوزراء من دول العالم كافة إلى المساهمة بأفكارهم في القضايا العالمية الحاسمة عبر المسح الوزاري العالمي الذي تجريه القمة العالمية للحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة عدد من القضايا العالمية البارزة، مشيرة إلى أن المسح يعتبر فرصة لترسيخ التعاون الدولي واستشراف حلول مبتكرة تتصدي للتحديات العالمية المشتركة.