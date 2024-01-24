ميلووكي باكس يعلن إقالة مدربه أدريان جريفن

أعلن فريق ميلووكي باكس، المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، عن إقالة مدربه أدريان جريفن، مساء الثلاثاء، وذلك بعد 43 مباراة فقط، وذلك رغم امتلاكه واحدا من أفضل الأرقام القياسية في الدوري في منتصف الموسم الأول له.

وقال جون هورست، مدير الفريق في بيان له: "كان ذلك قرارا من الصعب اتخاذه خلال الموسم، نحن نعمل بشكل فوري على تعيين مدربنا الجديد، نشكر المدرب جريفن على العمل الجاد الذي قام به والتزامه تجاه الفريق".

وسيتولى جو برونتي، الذي عمل كمساعد في الجهاز الفني مع جريفن، مهمة المدرب المؤقت، فيما سيتحدث هورست في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قبل مباراة الفريق على أرضه أمام كليفلاند كافالييرز.

كان جريفن / 49 عاما/ قضى 16 موسما كمساعد في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بما في ذلك آخر خمسة أعوام مع تورنتو رابتورز، وذلك بعد تسعة أعوام كلاعب .