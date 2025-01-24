 الإسكندرية: تراجع سقوط الأمطار واستمرار حملات رفع تراكمات المياه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسكندرية: تراجع سقوط الأمطار واستمرار حملات رفع تراكمات المياه

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 24 يناير 2025 - 11:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يناير 2025 - 11:42 ص

تراجعت حالة سقوط الأمطار في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة والرياح متوسطة الشدة، بالإضافة إلى الشبورة المائية المصاحبة للغيوم.

وفي إطار جهود التعامل مع الأمطار، شنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء حملات متزامنة لسحب تراكمات المياه من المناطق الأكثر تأثرًا مثل كليوباترا، محرم بك، الأنفوشي، المندرة، المنتزه، وغرب المحافظة.

كما تم تنظيم حملات أخرى لتنظيف الشنايش وأغطية الصرف الصحي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة تحسبًا للأمطار المتوقعة خلال اليوم، وذلك وفق تقرير غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

من جانبه، تابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مناسيب البيارات والمصارف الزراعية، كما تفقد عددًا من محطات الصرف والرفع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار قد تحدث.

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