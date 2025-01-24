رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال رفع كفاءة حمام السباحة الاولمبي

تفقد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، مقر حمام السباحة الأوليمبي في منطقة العوامية بوسط المدينة؛ بهدف استعراض مدى أعمال رفع كفاءته وصيانته وتشغيله.

وأوضح الشرابي، أن الأعمال تجري على قدم وساق، حيث تابع أعمال نظافة وملء حوض السباحة بالمياه، كما تفقد غرفة التشغيل ووجه بالاهتمام والمتابعة المستمرة للمعدات وإجراء الصيانة الدورية.

جدير بالذكر أن حمام السباحة الأوليمبي تتجاوز مساحته 7500 متر مربع، مخصص لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، كما يضم مدرجات تتسع لما يزيد عن 2500 فرد وحمام سباحة للأطفال، بالإضافة إلى قسم علاج طبيعي وغرف ملابس وغرف إدارية وقاعات مناسبات وكافتيريات ومطاعم ومحلات تجارية ودورات مياه، ويعد أول حمام سباحة أوليمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد.