إقبال من مختلف الأعمار على جناح مكتبات الشروق للاطلاع على الإصدارات الحديثة بمعرض الكتاب

افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث ينتظر محبو القراءة هذا الحدث الثقافي السنوي الذي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة، ويوفر فرصة للاطلاع والثقافة، في ظل تنافس دور النشر على عرض أبرز ما لديها من منشورات حديثة وقيمة.

وفي جناح "مكتبات الشروق"، تتصدر الإصدارات الحديثة لدور نشر متنوعة، وعلى رأسها دار الشروق، التي تقدم هذا العام مجموعة واسعة من الروايات والقصص والكتب في مجالات ثقافية وفنية متنوعة.

ومن بين الإصدارات البارزة في الواجهة، رواية "بيت الجاز" للكاتبة نورا ناجي، ونص "معزوفة اليوم السابع" لجلال برجس، ورواية "من الذي لا يحب جمال عبد الناصر" لسليمان المعمري، ومجموعة "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها" لطارق إمام، وكتاب "المجد العواجيز والفخار" لمحمد المخزنجي، و"مصر يا عبله" لمحمد عبلة، و"ثلاثة طوابق للمدينة" لهشام أصلان.

كما يضم الجناح إصدارات أجنبية متنوعة في مجالات مثل السياسة والرياضة، من بينها كتب للاعب الفرنسي باتريك إيفرا، والمحامية ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، والمدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة كامالا هاريس.

ولوحظ اهتمام كبير من الجمهور بجناح مكتبات الشروق، حيث يحمل بعض الزوار أكثر من 5 إصدارات في أيديهم وهم يواصلون جولتهم داخل أروقة الجناح.

ويقع جناح مكتبات الشروق في الصالة الثانية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتحديدًا في جناح (B

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وتستضيف الدورة الـ56 من المعرض سلطنة عمان كـ"ضيف شرف"، بينما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية العام، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

وتشارك دار الشروق في المعرض من خلال جناح متكامل بقاعة 1 رقم B29، وجناح للأطفال في قاعة 5 رقم B21.