نظم فرع ثقافة جنوب سيناء احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، وذلك في مسرح النادي الاجتماعي بمدينة نويبع، ضمن خطة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شهد الحفل اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، إلى جانب سكرتير مجلس المدينة، والشيخ حلمي السباعي، مدير إدارة الأوقاف بالمدينة، فضيلة الشيخ حمادة محمود السباعي، مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى محمد حمدي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وعواقل القبائل البدوية، وحضور جماهيري كبير من أهالي المدينة.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية التي أبرزت الروح الوطنية، حيث تم تقديم قصائد شعرية متنوعة، وإنشاد ديني، وأغاني وطنية رائعة. من أبرز ما قدمته فرقة كورال بيت ثقافة نويبع، كانت الأوبريتات الوطنية مثل "الله يارجالتنا"، "خلي السلاح صاحي"، "سينا يا أرض الفيروز"، "احنا جنودك"، "شرطة وشعب"، و"بسم الله الله أكبر"، بالإضافة إلى قصيدة شعرية بعنوان "تعظيم سلام".

وفي كلمته، قدم اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع، التهنئة إلى الرئيس السيسي والشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تعكس حالة الأمن والأمان التي تعيشها البلاد في ظل رعاية الشرطة، معربًا عن سعادته بالاحتفال بهذا اليوم الوطني الهام.