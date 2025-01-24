العراق تدعو كردستان لتسليم الإيرادات المالية النفطية إلى الحكومة الاتحادية

دعت الحكومة العراقية مساء اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان إلى الالتزام بأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية سواء النفطية أو غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية "إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية "تأمل من البرلمان الاتحادي الإسراعَ في إقرار التعديل وفقا لقرارات الحكومة العراقيَّة" .

ومنذ نحو ثلاث سنوات أوقفت الحكومة العراقية تصدير 450 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان بعد قرار قضائي من محكمة باريس الذي ألزم تولي شركة تسويق النفط العراقية /سومو عمليات تصدير النفط العراقي بما فيه نفط إقليم كردستان بسلة واحده لدعم إيرادات الموازنة العامة الاتحادية.