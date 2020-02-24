4 إصابات بفيروس كورونا بين بريطانيين من ركاب السفينة دياموند برنسيس

ذكر مسؤولون في المجال الطبي فى بريطانيا أن أربعة من الركاب الـ 32 العائدين إلى بريطانيا من السفينة السياحية "دياموند برنسيس" في اليابان، قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد .

ويرفع هذا إجمالي عدد المصابين في بريطانيا إلى 13 شخصا، حسبما قال أطباء في بريطانيا.

وكانت نتائج الاختبارات أظهرت عدم إصابة أى من العائدين بالفيروس قبل أن تقلع الطائرة من اليابان ولم تظهر عليهم أي أعراض. ثم تم وضع الركاب في الحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصولهم إلى جنوب إنجلترا يوم السبت.

وكان من بين العائدين 30 بريطانيا واثنان من أيرلندا.