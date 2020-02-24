عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو يرصد تحول مدينة «كودونيو» الإيطالية إلى مدينة أشباح خالية من البشر بسبب «كورونا».

وأغلقت السلطات الإيطالية مدينة كودونيو و10 بلدات أخرى غالبيتها في منطقة لومبارديا، وذلك بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد ووفاة ثلاثة أشخاص منهم.

وأعلنت السلطات الإيطالية، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا، مساء أمس الأحد.

وكانت إيطاليا قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكتر من 2445 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 78 ألف إصابة.

ومن جانبها، أعلنت عدد كبير من دول العالم، خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من الصين.