الرئيس الكيني: تغير المناخ «مشكلة العالم بأكمله»

بسبب اجتياح أسراب الجراد لشرق أفريقيا، طالب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بمزيد من الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وقال كينياتا عقب لقائه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في نيروبي اليوم الاثنين: "نحن ضحايا تغير المناخ... مشكلة تغير المناخ ليست مشكلة أفريقيا أو مشكلة الدول النامية، بل مشكلة العالم بأكمله"، مضيفا أنه يتعين على الجميع المساهمة في بذل ما هو ضروري للحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

وتجتاح منذ شهور أسراب تتكون من ملايين الجراد شرق أفريقيا وتلتهم الحقول والمراعي. وقد ساهم في تكاثرها الهطول الغزير على نحو غير معتاد للأمطار في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وحذر خبراء من أن الجراد قد يتسبب في خسائر كبيرة في المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي للمنطقة، التي لا يجد فيها نحو 5ر25 مليون نسمة طعام كاف، بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ومن جانبه، قال شتاينماير إن المساعدات الإغاثية لا تكفي، مضيفا أن مكافحة التغيرات في المناخ العالمي يتعين القيام به على المستوى العالمي، مضيفا : "ويتعين بالطبع على الشمال الأغنى تحمل مسؤوليته في ذلك"

وبدأ شتاينماير اليوم زيارته الرسمية لكينيا، والتي ستستغرق ثلاثة أيام، يعقبها زيارة للسودان.