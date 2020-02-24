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حل مجلس بلدية عاصمة لاتفيا استعدادا لإجراء انتخابات مبكرة

د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:38 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:38 م

حل رئيس لاتفيا إجيلس ليفيتس مجلس بلدية ريجا، لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في العاصمة.

ووافق ليفيتس على هذا الإجراء بعد تصويت البرلمان على هذه الخطوة في 13فبراير الجاري.

وسوف تضع هذه الخطوة نهاية لصراع على السلطة في مجلس بلدية ريجا. ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية الجديدة في غضون شهرين، وسوف تجرى على الأرجح يوم 25 ابريل المقبل.

سوف تتولى إدارة مؤقتة شؤون المدينة لحين إجراء الانتخابات.

وصرح وزير البيئة جوريس بوس الذي طرح اقتراح حل مجلس بلدية ريجا بأن "الأزمة في مجلس البلدية لم تتطور بين عشية وضحاها".

وقال بوس أمام البرلمان: "للأسف الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة هو حل المجلس".


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