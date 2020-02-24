 الشرطة الألمانية تقبض على سائق السيارة التي أصابت عددا من المشاركين في مهرجان - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تقبض على سائق السيارة التي أصابت عددا من المشاركين في مهرجان

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:20 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:21 م

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على سائق السيارة التي دهست عددا من المشاركين في مهرجان، بمدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، اليوم الاثنين.


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