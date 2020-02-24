الشرطة الألمانية تقبض على سائق السيارة التي أصابت عددا من المشاركين في مهرجان

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ألقت الشرطة الألمانية، القبض على سائق السيارة التي دهست عددا من المشاركين في مهرجان، بمدينة فولكمارسن، بولاية هسن، وسط ألمانيا، اليوم الاثنين.