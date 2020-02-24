إيطاليا: البلاد لا زالت آمنة للسفر رغم انتشار كورونا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أن البلاد لا زالت مكانًا آمنًا للسفر، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أكثر من 219 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوكالة أنجلو بوريللي - وفقًا لقناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين- : "إن حالة تفشي المرض تظل في منطقة محدودة لم تتوسع ولم ينتشر خارجها وتخضع للحجر الصحي".

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت، اليوم، وصول عدد حالات الوفاة الناجمة عن (كورونا) إلى خمس حالات وإصابة 219 حالة، مشيرة إلى أن 91 من حالات الإصابة تخضع للعزل داخل منازلها وأن إقليم "لومبارديا" بشمال البلاد هو الأكثر تأثرا بالفيروس.