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مسئول: قبرص تمر بلحظات سياسية تاريخية وحرجة بسبب تصاعد انتهاكات تركيا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 11:00 ص

قال المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين فوتيس فوتيو إن مأساة القبارصة اليونانيين بالإضافة إلى تصعيد التحديات التركية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص فضلا عن التحديات التي تواجهها اليونان بشكل يومي تذكرنا بأننا نمر بلحظات تاريخية وحرجة على الصعيد السياسي.

وقال فوتيو (حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الإثنين) إن تركيا بسلوكها المتعجرف وتكتيكاتها الساعية للابتزاز استبدلت القانون الدولي بـ "قانون الغاب" و "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تقوض الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المسئول القبرصي:" أن تركيا بتجاهلها كل الأفكار المتعلقة باحترام القانون الدولي وكل مفهوم جغرافي تهدف إلى مواصلة أعمال القرصنة غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بجمهورية قبرص".

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قد أكد في تصريحات سابقة أن التصرفات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده لاقت إدانات من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل قوي لأنها لا تمتثل لمفهوم علاقات حسن الجوار والقانون الدولي وتنتهك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار والحقوق السيادية لدول أخرى.

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