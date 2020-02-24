المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الأفغانية يخططان لإقامة حفلات تنصيب متنافسة

يتم حاليا التخطيط لإقامة حفلي تنصيب متنافسين في كابول، بعد أن أعلن المرشحان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي فوزهما، بناء على النتائج النهائية للانتخابات المتنازع عليها والتي صدرت الأسبوع الماضي، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين التي تخيم على الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات المستقلة أعلنت فوز الرئيس الحالي أشرف غني، في الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي، ولكن الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله لم يقبل بالنتيجة، مما يعني قيام الاثنين بمواجهة أحدهما الاخر.

ومن جهته، قال صديق صديقي المتحدث باسم غني، اليوم الاثنين، إن الأخير أصدر مرسوما بتشكيل لجنة حكومية للإعداد لاقامة حفل لأداء اليمين.

وقال صديقي لوكالة الانباء الألمانية "د.ب.أ" إن "حفل التنصيب سيتم قريبا".

وأوضح صديقي أنه من المقرر أن تعلن اللجنة عن الموعد الرسمي. وقالت مصادر إنه سيكون يوم الخميس.

وأصدر غني، تعليماته للمؤسسات الأمنية في البلاد، والسلطات الأخرى ذات الصلة، بالتعاون مع ما تم التخطيط له.

ولكن عبد الله شكل من جانبه أيضا، لجنة لتحديد موعد تنصيبه، بحسب ما ذكره أمس الأحد المتحدث باسمه، فريدون خوازون.

وبعد الاجتماع الأول للجنة، قال خوازون -اليوم الاثنين- إن الاستعدادات جارية، وأنه سيتم الإعلان عن موعد حفل التنصيب قريبا.