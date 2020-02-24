عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطع فيديو يرصد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، لمنزل زعيم الاستقلال الهندي، مهاتما غاندي.

وتجول «ترامب» في المنزل برفقة زوجته ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بعد وقت قصير من وصولهما إلى الهند اليوم الإثنين.

ويظهر مقطع فيديو مصور ترامب وهو يفحص النول الذي كان يستخدمه داعية السلام المشهور، واستكشافه لتماثيل القرود التي تمثل شعار غاندي المتمثل في «لا ترى شر، لا تسمع أي شر، لا تتحدث عن أي شر».

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، برفقة زوجته إلى الهند في إطار زيارة رسمية؛ تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين وكذلك حل النزاعات التجارية.