هيئة المحلفين في قضية المنتج الأمريكي هارفي واينستين تواصل مداولاتها

استمرت هيئة المحلفين في قضية المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين في مداولاتها اليوم الاثنين، في الوقت الذي تبدو فيه الهيئة منقسمة في الرأي بشأن أخطر الاتهامات المنسوبة إلى قطب صناعة السينما الأمريكية.

وفي رابع أيام المداولات الجمعة الماضي، بعثت هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء برسالة إلى القاضي جاء فيها أنهم لم يتوصلوا بعد إلى حكم بالاجماع بشأن تهمتين منسوبتين إلى واينستين تتعلقان بتعمد الاعتداء الجنسي، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السجن مدى الحياة.

ويبدو أن هيئة المحلفين متفقة في الرأي بشأن اتهامات أخرى أقل خطورة منسوبة إلى واينستين.

وطلب القاضي جيمس بورك من هيئة المحلفين مواصلة المداولات، بعدما ذكرت هيئة الادعاء في القضية أنها لن تقبل أحكام جزئية.

يواجه واينستين خمسة اتهامات تتعلق بادعاءات بشأن اعتدائه جنسيا على الممثلة جيسيكا مان داخل غرفة فندقية في مدينة نيويورك عام 2013، وكذلك ارغام مساعدة منتج سابقة تدعى ميمي هالي على ممارسة الجنس معه عام 2006.