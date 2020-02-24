تعتزم شركة بيبسي كو للمشروبات الغازية والأغذية شراء شركة الوجبات الخفيفة على الانترنت "هانجتشو هاوموسي فود كو" والمعروفة باسم "بي آند شيري" مقابل 705 ملايين دولار من شركة هواتشيانجني هيلث فود كو، حيث تعمل الشركة الأمريكية المنتجة لمقرمشات "دوريتوس" وبطاطس "ليز" للتوسع في الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس الأحد.

وقالت بلومبرج إن منتجات "بي آند شيري" تضم مكسرات وفواكه مجففة ووجبات لحم خفيفة ومنتجات مخبوزة وحلويات تباع بشكل رئيسي عبر الانترنت من خلال منصات التجارة الالكترونية الرئيسية بالصين.

وتنتظر الصفقة تصويت المساهمين في شركة هواتشيانجني، وموافقات هيئات رقابية محددة وشروط استهلاكية أخرى، حسبما أعلنت الشركتان.

وتسعى بيبسي للتوسع في تلك الدولة الآسيوية، حيث حققت نموا للعائدات بأكثر من عشرة بالمئة العام الماضي، فيما تواجه تراجعا عاما في استهلاك المشروبات الغازية السكرية على مستوى العالم.

وكانت الشركة قد أعلنت في 13 فبراير الجاري عن توقعات أرباحها للعام الجاري والتي جاءت دون توقعات المحللين.