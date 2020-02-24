المرصد: قتلى أتراك بقصف روسي وسوري على نقطة تركية جنوب إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مقتل وجرح نحو 10 جنود أتراك جراء استهداف طائرات حربية تابعة لروسيا والقوات السورية على النقطة التركية في منطقة كنصفرة الواقعة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وتسبب الاستهداف في إتلاف واحتراق عدة آليات تركية أيضا. وقال المرصد إنه رصد هجوما بريا جديدا تنفذه القوات التركية والفصائل على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة القوات السورية بالقطاع الشرقي من ريف إدلب.

وأضاف المرصد أن الهجوم يأتي بالتزامن مع قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية. وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد الغارات التي نفذتها طائرات القوات السورية والحربية والطيران الروسي اليوم الاثنين إلى 120 غارة.

وأوضح أن القصف استهدف بلدات بليون واحسم والبارة وفطيرة وكوكبة ومحمبل وكفرنبل وحزارين وبسقلا ومحيط معرة حرمة وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب، بالإضافة لأماكن في جبل شحشبو، في حين خرج مركز الدفاع المدني في بليون عن الخدمة بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي.