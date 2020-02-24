الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع في ليبيا إلى الالتزام بالهدنة

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طرفي الصراع في البلاد، إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.

وقالت البعثة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم: "انتهت عصر يوم الأحد 23 فبراير الجاري الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول الى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة".

ووفقا للبيان، يشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن والذي دعا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وطبقا للبيان، "تشكر البعثة الطرفين على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات".

وأشار البيان إلى أنه خلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ولفت البيان إلى أن الطرفين اتفقا على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما من أجل مزيد من التشاور، وعلى أن يلتقي الطرفان مجدداً في جنيف الشهر القادم لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.