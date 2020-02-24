إيطاليا تسجل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، وفاة الحالة السادسة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الضحية هي سيدة كانت مريضة بالسرطان، فيما تعد هذه خامس حالة وفاة بالفيروس يتم تسجيلها في منطقة لومبارديا.

وكانت إيطاليا قد سجلت رابع وخامس حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الاثنين. وأعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، أن عدد الحالات المصابة بالفيروس بلغ 219 حالة.

وفي سياق متصل، اختار 40 إيطاليا العودة إلى بلادهم بعد أن مُنعوا من النزول من على متن طائرة تابعة لشركة أليتاليا لدى الوصول إلى جزر موريشيوس بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا، حسبما أفادت شركة الطيران.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) قد ذكرت في وقت سابق أن نحو 70 راكبا من إقليمين في شمالي إيطاليا منعوا من النزول مع السماح لبقية ركاب الطائرة البالغ عددهم 300 شخص أو نحو ذلك بالنزول.