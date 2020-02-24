نتائج مبدئية: إعادة انتخاب جناسينجبي رئيسا لتوجو بأغلبية ساحقة

أشارت نتائج مبدئية أعلنتها مفوضية الانتخابات في توجو إلى أن الرئيس فوريه جناسينجبي أعيد انتخابه بعد حصوله على 72 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في البلاد يوم السبت ليمدد بذلك حكمه المستمر منذ 15 عاما وحكم أسرته الذي بدأ قبل 50 عاما عندما تولى أبوه السلطة في انقلاب وقع عام 1967.

وعلى الرغم من السخط الواسع النطاق والاحتجاجات المطالبة باستقالته واجهت المعارضة المنقسمة صعوبة في القيام بحملة مقنعة لإسقاط جناسينجبي في تلك الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.