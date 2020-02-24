الداخلية العراقية: القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي جنوبي الموصل



أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على خمسة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي جنوبي الموصل.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الاثنين - أن مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال تنفيذ حملات التفتيش وتدقيق مع الأشخاص الوافدين إلى المدينة، ألقت القبض على 5 عناصر من داعش أحدهم كان يعمل بالحسبة والآخر كان يعمل بالأمن.

وأضافت أن بقية المعتقلين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل، وتم القبض عليهم في سيطرة (النصر) مدخل المدينة طريق (الموصل - بغداد) جنوب مدينة الموصل.