ترامب: أمريكا سوف تظل دائما صديقا مخلصا للهند

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا سوف تظل دائما صديقا مخلصا للهند.

وكان ترامب قد وصل وبصحبته زوجته ميلانيا للهند اليوم الاثنين، في زيارة لمدة يومين.

واستقبل ترامب في مطار بمدينة أحمد آباد مساء اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن مودي القول في بداية حديثه في استاد للعبة الكريكيت" العلاقة بين أمريكا والهند ليست فقط مجرد علاقة ، ولكنها شراكة شاملة و كاملة".

وأشاد ترامب بالبرامج التي تتبناها الهند لتوفير الكهرباء في الملايين من المنازل، والسياسات الأخرى التي تتبعها لمساعدة البلاد في النمو.

ووصف ترامب في حديثه مودي بالصديق الجيد، وقال" إنه زعيم رائع، الجميع يحبه، ولكنه حازم جدا".

وأضاف أن الهند تمنح الأمل للبشرية بأكملها.

وقال: "لقد سافرت أنا وميلانيا 8000 ميل حول العالم لإيصال رسالة مفادها أن أمريكا تحب الهند وتحترمها".