ترامب يعلن عن اتفاقات في مجال الدفاع مع الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الهند والولايات المتحدة الأمريكية ستعززان من شراكتهما الاستراتيجية من خلال التعاون في منطقة المحيط الهادي الهندي واتفاقيات في مجال الدفاع بمليارات الدولارات.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء حديثه أمام نحو 125 ألف مواطن في استاد للعبة الكريكت في مدينة أحمد آباد الهندية، ومعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

واستقبل مودي الرئيس الأمريكي في مطار بمدينة أحمد آباد اليوم.

وقال ترامب: "أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الشريك الأساسي للهند في مجال الدفاع، وهذا ما تسعى إليه. يمكننا معا أن ندافع عن سيادتنا وأمننا ونحمي منطقة المحيط الهادي الهندي الحرة والمفتوحة من أجل أطفالنا وللأجيال القادمة".

وأضاف: "أنا سعيد بالإعلان عن أن ممثلينا سيوقعون غدا اتفاقيات لبيع معدات عسكرية للقوات المسلحة الهندية بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار".

وتعتبر واشنطن الهند قوة مضادة لتنامي النفوذ السياسي والعسكري للصين في آسيا. ويبدو أن العلاقات الدفاعية والاستراتيجية تتصدر أجندة زيارة ترامب.

وقال ترامب إن إدارته تعمل "بطريقة إيجابية للغاية مع باكستان لقمع المنظمات الإرهابية والمسلحين الذين يعملون على الجانب الباكستاني"، مضيفا أن هناك دلالات على حدوث تقدم كبير من شأنه إحلال الاستقرار في المنطقة.

ويشار إلى أن الهند تتهم باكستان بدعم المسلحين الذين نفذوا هجمات كبيرة في الهند، تشمل الهجوم الذي شهدته مدينة مومباي عام 2008.

وتوقف ترامب قبل توجهه إلى الاستاد عند آشرام سابراماتي، أحد المعالم الدينية في مدينة أحمد آباد، التي أمضى فيها الزعيم مهاتما غاندي عدة أعوام.