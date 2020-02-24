 دبلوماسي روسي: ريابكوف يشارك في اجتماع بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيننا الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
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دبلوماسي روسي: ريابكوف يشارك في اجتماع بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيننا الأربعاء المقبل

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 8:30 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 8:30 م

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف سيترأس الوفد الروسي المشارك في اجتماع خطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، والذي من المقرر انعقاده الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير الجاري في فيننا.
وأكد أوليانوف - في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن: "نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف سيكون على رأس الوفد الروسي المشارك في هذا الاجتماع".
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تحاول فيه الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني إيجاد طريقة لإقناع طهران بالالتزام مجددًا بالاتفاق بعدما تخلّت عن بعض التزاماتها المنصوص عليها ردًا على انسحاب الولايات المتحدة وإعادتها فرض عقوبات على إيران.
كما اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل رسمي إيران، في 14 من يناير الماضي بانتهاك بنود الاتفاق


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