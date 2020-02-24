تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق فيون بسبب إضراب المحامين

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تأجلت محاكمة المرشح المحافظ السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسو فيون بتهمة الاختلاس وغيرها من القضايا إلى بعد غد الأربعاء؛ بسبب إضراب المحامين.

وكان من المفترض أن يمثل رئيس الوزراء السابق وزوجته بينيلوب- وأحد حلفاء فيون السياسيين في الجمعية الوطنية- للمحاكمة اليوم الاثنين بسبب وظيفتها الوهمية كمساعدة برلمانية.

وظهرت هذه المزاعم أثناء ترشح فيون للانتخابات الرئاسية عام 2017 لتنسف حملته وتفتح الطريق أمام المنافس الوسطي إيمانويل ماكرون للفوز بالرئاسة والوصول إلى قصر الإليزيه.

واتهم ممثلو الادعاء بينيلوب فيون بالحصول على أكثر من مليون يورو (أكثر من 1.1 مليون دولار) من الأموال العامة مقابل عمل وهمي أو بمقابل أعلى من المعتاد للعمل كمساعدة برلمانية، خلال الفترة بين عامي 1998 و2007، لصالح زوجها وحليفه السياسي مارك جولو.

ويواجه فيون وجولو، الذي يمثل للمحاكمة أيضا، تهم اختلاس أموال عامة والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 أعوام.

وشغل فيون منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 2007 وحتى 2012 خلال حكم الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي.