الحكومة الألمانية تتوقع انتشارا محتملا لفيروس كورونا

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تأهبت الحكومة الألمانية لحدوث انتشار محتمل لفيروس كورونا الجديد في ظل انتشاره في شمال إيطاليا.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في برلين اليوم الاثنين إن " فيروس كورونا وصل إلى أوروبا كوباء".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" ولذلك علينا أن نضع في حسابنا إمكانية انتشاره في ألمانيا أيضا".

وتابع شبان أن الوضع يشير إلى أن الفيروس أخذ في انتشاره شكل الجائحة.

واعلنت إيطاليا سادس حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الاصابات بالفيروس 219، كما الغت مباريات في كرة القدم على مستوى المحترفين والهواة.