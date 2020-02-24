اليابان تحذر العالم من «اليوان الرقمي» الصيني

حذر وزير المالية الياباني، تارو أسو، العالم من "اليوان الرقمي" الصيني، قائلا إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل إصداره.

ومن المتوقع أن تصدر الصين هذه العملة الرقمية فى وقت لاحق من العام الجاري، وأعرب مسؤولون يابانيون عن تحفظهم على مثل تلك الخطوة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال أسو للصحفيين في الرياض على هامش حضوره اجتماع مجموعة العشرين: "هناك خطر كبير يتعلق بعملة رقمية ما في بنك مركزي، ما لم يتم تنظيم اللوائح".

وتابع: "أود أن أقول لكم توقفوا عن إصدار عملة رقمية مدعومة من الحكومة، في الوقت الحالي على الأقل".