أحزاب ماليزية تحشد لعودة مهاتير محمد رئيسا للوزراء

بعد ساعات من استقالة مهاتير محمد الصادمة من منصب رئيس الوزراء في ماليزيا، اليوم الاثنين، دعت أحزاب في الائتلاف الحاكم إلى تأييد عودته على الفور للمنصب، مع ظهور فراغ في السلطة في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق آسيا.

ولم يقتصر الأمر على استقالة محمد، بل انسحب حزبه "بيرساتو" (اتحدوا) أيضا من ائتلاف "باكاتان هارابان" (الأمل) الحاكم، في خطوتين تعنيان بوضوح الانهيار الوشيك للحكومة.

لكن يبدو أن حلفاء حكومة مهاتير "94 عاما" السابقة غير مستعدين للسماح برحيله.

وصرح ليم جوان إنج، وزير المالية الماليزي وزعيم "حزب العمل الديمقراطي"، وهو جزء في الائتلاف الحاكم معظمه من الماليزيين-الصينيين، خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت لاحق للاستقالة اليوم الاثنين، بأنه يدعم إعادة تعيين مهاتير، الذي كان يعد رئيس الحكومة الأكبر سنا في العالم قبل استقالته.

كما دعم حزب "أمانة"، وهو شريك آخر في الائتلاف الحاكم الذي يضم 4 أحزاب، بقاء مهاتير في منصب رئيس الوزراء.

وقال محيي الدين ياسين، رئيس حزب مهاتير "بيرساتو"، في بيان إنه هو ونواب البرلمان المنتمين للحزب "يواصلون دعمهم وثقتهم في" مهاتير كرئيس للوزراء.

وقدم مهاتير استقالته بشكل مفاجئ اليوم الاثنين لملك البلاد، بعد أن بلغت الصراعات داخل الائتلاف الحاكم حول من يخلفه في المنصب ذروتها.

وكان أنور ابراهيم، المرشح لتولي رئاسة الوزراء في ماليزيا، قد أعلن في وقت سابق إنه التقى في "اجتماع جيد للغاية" مع مهاتير، اليوم الاثنين، وسط شائعات حول إعادة هيكلة تلوح في الأفق يمكن أن تعيد تشكيل الائتلاف الحاكم.

وبالرغم من التعهدات قبل انتخابات مايو 2018 بتسليم السلطة لأنور، قال مهاتير مرارا إنه سوف يستقيل فقط بعد حل مشكلات من إرث الإدارة السابقة.

وجاء الاجتماع بعد ظهور تقارير بأن أنصار مهاتير يقومون بمناورات لتشكيل حكومة جديدة تستبعد أنور من خلافة رئيس الوزراء في المنصب.