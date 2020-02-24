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وزراء صحة دول جوار إيطاليا يجتمعون غدا لبحث انتشار فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:38 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:38 م

قرر وزراء الصحة في إيطاليا ودول مجاورة لها عقد لقاء في العاصمة الإيطالية، روما غدا الثلاثاء لمناقشة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء وزراء صحة كل من سلوفينيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وألمانيا لتنسيق سياساتهم مع نظيرهم الإيطالي، وذلك حسبما أعلن رودولف انشوبر وزير الصحة النمساوي في مؤتمر صحفي في فيينا.

يشار إلى أن أيطاليا اعلنت عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 219، كما تم الغاء العديد من المباريات على مستوى منافسات الهواة وكذلك إلغاء أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى كانت مقررة أمس الأحد.

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