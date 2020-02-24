مدافعون عن البيئة يقدمون استئنافا لدى القضاء النرويجي بشأن التنقيب عن النفط في بحر بارنتس

قدمت الجماعات المعنية بحماية البيئة بما في ذلك جرينبيس (السلام ألأخضر) التماسا، اليوم الاثنين، لدى المحكمة العليا النرويجية في محاولة لوقف منح تراخيص تنقيب جديدة في بحر بارنتس قبالة شمال النرويج.

وقال فرود بليم، رئيس جرينبيس النرويج، "فتح المناطق البكر في القطب الشمالي للتنقيب عن النفط في وقت حالة طارئة مناخية غير مقبول".

وأضاف: "نأمل ونعتقد أن المحكمة العليا سوف تجد أن الأزمة المناخية مشكلة عالمية وتعترف بتأثير النرويج الجوهري".

وكانت محكمتان نرويجيتان أدنى درجة قد رفضتا في وقت سابق مطالب تلك الجماعات. وفعلت محكمة استئناف بورجارتينج هذا قبل شهر في حكم بالإجماع.

ويقول المدعون، بما في ذلك منظمة "نيتشر آند يوث"، إن التراخيص تنتهك بندا في الدستور النرويجي يضمن الحق في بيئة صحية وقابلة للاستمرار.

وقالت الحكومة إن التراخيص الممنوحة في 2016 تتماشى والقواعد وكان هناك عملية تدقيق شاملة للتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بحر بارنتس.

ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا في الربيع المقبل في مسألة الاستماع للقضية من عدمه، بحسب المدافعون عن البيئة المدعومين من حملة "جراندبارنتس كلايمت كامبين" (أجداد المناخ) النرويجية و"فريندز أوف ذا إيرث" (أصدقاء الأرض) النرويجية.