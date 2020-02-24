وزير الداخلية يطالب الخريجين الجدد بأن يكون أمن المواطن «أمانة» في أعناقهم

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هو التحلي بالانضباط والخلق القويم، والاستمرار فى البرامج التدريبية كونها المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين.

جاء ذلك خلال مراسم تخريج، و"حلف اليمين" لطلبة الدفعة "الاستثنائية" أطباء، بقسم الضباط المتخصصين، والدور الثانى من طلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة، التي جرت اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدي الوزير ، وقيادات الأكاديمية.

وأدى الخريجون اليمين أمام الوزير، تمهيداً لتسلمهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

وهنأ وزير الداخلية الخريجين بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الخريجون الجدد عنواناً صادقاً لهيئة الشرطة فى شتى المواقع، وأن يضعوا القسم الذى أقسموه نصب أعينهم، مشددا على أن أمن المواطنين أمانة في أعناقهم، وأن الحفاظ على ثقتهم محور عملهم.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يضطلع به قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في توفير الرعاية الصحية لرجال الشرطة وأسرهم ، والمساهمة فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين .. مؤكداً حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر وتأهيلهم ، وتوفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية المتطورة بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التى تقدم وتوفير أفضل مستويات الرعاية .. تقديراً لما يُبذل من جهود وتضحيات حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.

وأعرب الوزير عن تمنياته للخريجين بالنجاح والتوفيق فى أداء واجبهم.