حكومة ووهان الصينية تتراجع عن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

ألغت حكومة مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، بيانا سابقا أعلنت فيه تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة على المدينة.

وكان إشعار تم نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة المحلية بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، أفاد بأنه من المقرر أن يتم السماح لغير المقيمين في المدينة، بمغادرتها للمرة الأولى منذ إغلاقها في شهر يناير الماضي.

ولكن تم حذف الإشعار في وقت لاحق، مع نشر إشعار آخر صادر عن حكومة ووهان المحلية، جاء فيه أن الإعلان السابق صدر عن مسؤولي نشر البيانات، بدون الحصول على إذن من القادة المركزيين، أو مركز قيادة مكافحة الأمراض.

وجاء في بيان حكومة ووهان أن المسؤولين عن الإعلان السابق، يواجهون بالفعل "توبيخات وعقوبات شديدة".