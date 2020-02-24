منصور لـ«الشروق»: لن نلعب مباراة القمة «طالما مفيش إعدام»

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن فريق الزمالك لكرة القدم، لن يذهب إلى ملعب ستاد القاهرة لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من الدورى العام والمقرر لها السابعة من مساء اليوم الاثنين.

وقال منصور فى اتصال هاتفى مع «الشروق» فى تمام الثالثة والنصف عصر اليوم الاثنين، إن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم يجلسون بجواره الآن فى النادى.

وعن العقوبات المتوقعة فى حال عدم اللعب قال منصور: «طالما مفيش إعدام يبقى كل شىء يستوى»، مضيفا أن منطقه فى عدم اللعب هو لمصلحة الأهلى والزمالك من أجل مواجهة فريقى صن داونز الجنوب إفريقى والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال إفريقيا خصوصا أن الأهلي يحتاج للثأر من صن دوانز الذي هزمه بخماسية العام الماضي.

واعتبر أن لعب المباراة فى هذا التوقيت يزيد من التوتر وحالة الاحتقان بين لاعبى وجمهور الفريقين مضيفا: «لو فيه حد عاقل كان اتخذ قرارا بعدم اللعب حفاظا على المصلحة العامة».