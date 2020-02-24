الصحة العالمية: 367 إصابة بفيروس كورونا خارج الصين خلال الـ 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال ال(24) ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة.

وأكدت المنظمة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين، مضيفة أنه تبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.