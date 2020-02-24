وزير الخارجية الروسي: التحضير لجولة مشاورات جديدة مع أنقرة حول الوضع في إدلب السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تحضير موسكو وأنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقال لافروف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - "نحضر مع أنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع في إدلب السورية"، معربا عن أمل بلاده بأن تساعد هذه المشاورات القادمة في توصل البلدين إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدم تصرف الإرهابيين هناك كما يحلو لهم.

وأضاف: "نأمل أن نتفق خلال المشاورات المقبلة مع أنقرة بشأن سوريا على أن الإرهابيين لن يكونوا لهم مكان في إدلب"، مشيرا إلى أن تصريحات واشنطن بشأن إمكانية الاتفاق مع الإرهابيين في سوريا غير مقبولة، مؤكدا بالقول "سنعترض على أي محاولات لتبرئة الإرهابيين في إدلب السورية".