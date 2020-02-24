 سيارة تقتحم موكبا احتفاليا في ألمانيا وتصدم العديد من المشاركين - بوابة الشروق
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سيارة تقتحم موكبا احتفاليا في ألمانيا وتصدم العديد من المشاركين

د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:12 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 6:12 م

أكدت الشرطة بولاية هسن الألمانية، أن سائق سيارة اقتحم موكبا احتفاليا بمدينة فوكمارسِن بالولاية، اليوم الاثنين، مما أدى لإصابة العديد من الأشخاص.


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