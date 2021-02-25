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وزير التنمية المحلية يصدر قرارا بتعيين عقل رئيسا لحي الوايلي

اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
شريف حربي
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:49 م

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قراراً بتعين محمد معوض عقل رئيساً لحي الوايلي نقلاً من وظيفة رئيس حي غرب القاهرة ، وتعيين هاني محمد رضا عبدالحليم رئيساً لحي الشرابية نقلاً من حي الوايلي.

كما أصدر قراراً بندب كل من طارق محمود اليمني رئيساً لحي الخليفة نقلاً من وظيفة رئيس حي المقطم وندب أحمد محمود أبوبكر رئيس حي المقطم نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا.

وقال شعراوي إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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