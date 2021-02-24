استقرار البورصة في نهاية تعاملات اليوم

استقرت البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مع ميل نحو الارتفاع، وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.2% ووصل إلى مستوى 11435نقطة.

وتراجعت الأسهم اليابانية، لتغلق دون مستوى 30 ألف نقطة المهم للمرة الأولى في سبع جلسات، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا لجني الأرباح إثر نزول المؤشر ناسداك.



وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.61%، لينزل دون المستوى النفسي المهم الذي بلغه الأسبوع الماضي، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.82%.



وقال كويتشي كروس كبير الإستراتيجيين لدى ريسونا لإدارة الأصول "التحركات غير المستقرة في السوق الأمريكية الليلة الماضية أثارت قلق المستثمرين في اليابان بشأن التوقعات.



"المستثمرون يبدلون أهدافهم الآن بسبب توزيع اللقاحات، مما يضفي جاذبية على الأسهم التي تضررت جراء الفيروس".