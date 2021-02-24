الهند تؤجل امتحان علم الأبقار وسط جدل بشأنه



أجلت الهند امتحان "علم الأبقار" لأجل غير مسمى في أنحاء البلاد، بعد انتقادات واسعة بشأن انتشار ادعاءات غير علمية حول الحيوان، الذي تقدسه الأغلبية الهندوسية في البلاد.



وكان من المقرر أن تنظم اللجنة الوطنية حول الأبقار، التي شكلتها حكومة الحزب القومي الهندوسي الامتحان على الإنترنت غدا الخميس.



وأثار منهج الامتحان جدلا، حيث تحدثت وسائل الإعلام بشأن أجزاء كانت تحتوي على ادعاءات غير علمية بأن حليب البقر يحتوي على آثار من الذهب وأن الزلازل تحدث بسبب ذبح الأبقار.



وقال مسؤول باللجنة، طلب عدم الكشف عن هويته "أجلت إدارة تربية الحيوان الحكومية، التابعة للجنة الامتحان، بسبب الجدل والضجة حول المنهج".



وذكر مسؤولون أن الامتحان، الذي يهدف إلى دعم وحماية الأبقار كان متاحا للأطفال والبالغين والأجانب وكان سيجرى بـ12 لغة إقليمية إلى جانب اللغتين الهندوسية والإنجليزية.



وكان حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تولى السلطة في عام 2014، قد وضع حماية الأبقار كأولوية لحشد دعم الهندوس.