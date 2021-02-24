 رئيس أرمينيا يبحث مع قائد قوات حفظ السلام الروسية عودة الأسرى الأرمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أرمينيا يبحث مع قائد قوات حفظ السلام الروسية عودة الأسرى الأرمن

الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان
الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:08 م

بحث الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان مع قائد قوات حفظ السلام الروسية في قرة باغ، رستم مرادوف، قضية عودة الأسرى الأرمن إلى وطنهم.

وذكرت الرئاسة الأرمنية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن سركيسيان التقى قائد قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قرة باغ، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأرمينية يريفان، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بعودة الأسرى الأرمن والمدنيين المحتجزين من قبل أذربيجان، وبالبحث عن المفقودين".

وأضافت أن الرئيس الأرمني وصف أي عرقلة لعمليات البحث من قبل أذربيجان بالأمر غير المقبول معتبرا أن حل المسائل البالغة الحساسية والحيوية أمرًا ملحًا.

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