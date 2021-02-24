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دعم معنوي لمهاجم الزمالك الشاب بعد مشاركته أمام تونجيت

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:49 م

حظي أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب بدعم خاص من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وكذلك عبدالحليم علي مدير الكرة، بعدما شارك لأول مرة بشكل أساسي في مباراة أفريقية.

أسامة الذي تم قيده في القائمة الأفريقية رفقة عدد من اللاعبين الشباب، حصل على فرصة للعب أساسيا، لكن الفريق فشل في التسجيل بمرمى تونجيت السنغالي في ثاني جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحرص الجهاز الفني على دعم اللاعب معنويا حتى تزول رهبة المشاركة الأفريقية الأولى وألا يشعر بأنه فشل في إثبات ذاته، مع وعده بالحصول على مزيد من الفرص في الفترة المقبلة.

 


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