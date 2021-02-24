رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع للاستزراع المائي

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة ستيرنر النرويجية المتخصصة فى مجال الاستزراع المائى بنظام الأحواض المغلقة، لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع متكامل لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الأحواض المغلقة،بمعدل إنتاج إجمالى 25 ألف طن من الأسماك سنويا.

وتعد اتفاقية المساهمين خطوة أساسية للبدء في إجراءات تأسيس الشراكة المرتقبة بين الجانبين عقب الإنتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات اللازمة للمشروع، بجانب إنشاء شركة جديدة بالشراكة بين الجانبين لتنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات في مجال الاستزراع المائي القائم على إعادة التدوير، من خلال مشروع متعدد المراحل يبلغ إجمالي إنتاجه ٢٥ ألف طن من الأسماك سنويا، على أن يتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء محطة لمعالجة وتنقية المياه و مفرخات ومعامل بحرية ومصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك ومصنع لإعادة تدوير مخلفات العملية الإنتاجية والاستفادة منها لإنتاج الوقود العضوى والأسمدة وإنشاء أكاديمية مهنية للتدريب.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بهذه الخطوة الأساسية والهامة لتحويل بنود الاتفاق المبدئي إلى واقع ملموس، مؤكدا استعداده الدائم لتقديم الدعم الكامل و التسهيلات وتذليل العقبات لضمان نجاح المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وفتح أسواق خارجية للتصدير، ونقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الجديدة للسوق المصرية.

وأشاد ربيع بالجهد المبذول من لجنة العمل المشتركة بين الجانبين عبر سلسلة من اللقاءات والجولات المتعددة لتحديد موقع المشروع، والاتفاق على التفاصيل والبنود المتعلقة بالجوانب الاجرائية، والقيام بدراسات الجدوى الفنية والدراسات المالية والقانونية اللازمة لتكوين الشركة على أساس علمي وصحيح.

وشدد رئيس الهيئة على التزام المشروع بمراعاة الدراسات البيئية وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي السابقة، ومراعاة المعايير والاشتراطات البيئية خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع التصميم- والإنشاء والتشغيل) باعتبارها نقطة محورية لنجاح المشروع.

من جهته أكد ممثل شركة ستيرنر، Gisle Wold Larsen أهمية التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وجهدهم البناء للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع، مضيفا حرص الشركة النرويجية على توفير سبل نجاح المشروع الذي يعد جديدا على السوق المصري من الناحية التقنية والفنية وتوفير أفضل الموارد و العناصر الفنية من جانبهم لنقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة والتسويق وبيع منتجات المشروع فى الأسواق العالمية و المحلية.

وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندس حسام الطرابيلي، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع عن شركة ستيرنر النرويجية، Gisle Wold Larsen نيابة عن BJarn. E Pettersen المدير التنفيذي للشركة.