سويسرا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق وفتح المتاجر والمتاحف مطلع مارس

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن سويسرا تعتزم السماح بإعادة فتح المتاجر غير الرئيسية والمتاحف ومنشآت ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بداية من الشهر المقبل، في خطوة أولية من عدة خطوات تهدف إلى تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، وفي ظل تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تواجه الحكومة السويسرية ضغوطا من أجل السماح للأعمال بإعادة فتح أبوابها، وعلى الرغم من ذلك، دعت الحكومة إلى توخي الحذر بسبب انتشار سلالات متحورة من الفيروس، والتي تعد أشدة عدوى.

وسيتم السماح بالتجمعات لـ 15 شخصا خارج المنازل بداية من الأول من مارس، كما ستخفف الحكومة القيود على الأنشطة الرياضية والثقافية بالنسبة للشباب.

ومن المقرر الإعلان عن الخطوة المقبلة من تخفيف قيود كورونا في سويسرا يوم الثاني والعشرين من مارس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 551 ألفا و355إصابة، بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 9930. ووصل عدد المتعافين من المرض عند 317 ألفا و600 من المصابين حتى صباح اليوم.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.