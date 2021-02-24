الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة

قال وزير التجارة الصيني "وانغ ون تاو" إن بلاده مستعدة لتعزيز التبادلات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية وإجراء تعاون بناء على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وأضاف تاو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إنني أتطلع إلى بذل جهود مشتركة مع زملائنا الأمريكيين لمتابعة نتائج المكالمة الهاتفية بين رئيسي الدولتين، وتكثيف الاتصالات، وتعزيز الفهم، والتركيز على التعاون وإدارة الخلافات لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية للعودة إلى مسار تعاوني".

وتابع أن الصين تعتقد أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية هو المنفعة المشتركة والنتائج المربحة للطرفين، مشيرا إلى أن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد حيث إن مصالح كلا الجانبين متكاملة بشكل كبير.