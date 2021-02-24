إسبانيا تعلن حزمة إنقاذ جديدة للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا

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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أنها ستنفق 11 مليار يورو ( 13 مليار دولار) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة في القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للبرلمان إن قطاعات السياحة والطهي والترفيه وتجارة التجزئة" في وضع صعب للغاية".

ولم يوضح ما إذا كانت حزمة الانقاذ سوف تكون على هيئة أموال مباشرة أم تخفيضات ضريبية.

وانتقد زعيم المعارضة بابلو كاسادو من حزب الشعب المحافظ الإجراء، مطالبا بإقرار حزمة " بما لايقل عن 50 مليار يورو".

وأكد سانشيز أنه منذ بداية الجائحة، أقرت إسبانيا حزم إنقاذ بقيمة 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد أو أكثر من 200 مليار يورو.

وعلى الرغم من تراجع إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا بنحو 11% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، سجل الاقتصاد الإسباني أسوأ تراجع، حيث انخفض بنسبة 27%.