فيليم يتعادل مع دين هاج بالدوري الهولندي

أهدر فريقا فيليم وضيفه أدو دين هاج نقطتين ثمينتين في صراعهما للبقاء ببطولة الدوري الهولندي الممتاز، عقب تعادلهما 1 / 1 اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

بقي فيليم في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف أمام دين هاج، صاحب المركز السابع عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، حيث يبتعدان بفارق ثماني نقاط خلف مراكز الأمان.

وعانى دين هاج من النقص العددي عقب طرد لاعبه الكرواتي توميسلاف جوميلت في الدقيقة 42، ليستغل فيليم النقص العددي في صفوف منافسه، مسجلا هدف التقدم عن طريق لاعبه مايك ندايشيمي في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

لم يهنأ فيليم بتقدمه كثيرا، بعدما سجل شاكيل بيناس هدف التعادل لدين هاج في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، لتتساوى بعدها الكفة بين الفريقين، عقب طرد يوردان بيترز لاعب فيليم في الدقيقة 75، لحصوله على الإنذار الثاني.