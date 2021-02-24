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البنتاجون يحث تركيا على عدم المضي في تسلم إس -400

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:54 ص
حثت وزارة الدفاع الأمريكية، تركيا على "عدم المضي قدما في تسلم أنظمة صواريخ إس -400" روسية الصنع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي القول في إفادة صحفية الليلة الماضية: "كانت لديهم العديد من الفرص خلال العقد الماضي لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة".

وشدد على أنه "لم يطرأ تغيير على سياسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بطائرات إف -35 (الأمريكية) وأنظمة إس -400".

وأضاف أن مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بطائرة إف-35 ستظل معلقة، مجددا الدعوة لتركيا لعدم اقتناء أنظمة إس-400.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الشهر الماضي إن تركيا وروسيا ستبحثان تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي إس -400 في نهاية يناير. ولم يتضح بعد ذلك ما إذا كانت تلك المحادثات قد تم تأجيلها أو إلغاؤها.

وكانت تركيا تسلمت عام 2019 دفعة أولى من الأنظمة.

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